Безкоштовне остеоінтегративне протезування: засновник TYTANOVI розповів про умови та обмеження

В Україні стартує державний експериментальний проєкт із безоплатного остеоінтегративного протезування для військових із важкими ампутаціями. Цей унікальний метод дає шанс на мобільність ветеранам, яким не підходять класичні гільзові протези. Однак для участі в програмі пацієнти мають відповідати чітким критеріям та пройти відбір.

В Україні офіційно запускають дворічну державну програму, яка покриватиме витрати на вживлення імплантатів безпосередньо в кістку з подальшим кріпленням зовнішнього протеза та подальшу реабілітацію. Керівник та засновник TYTANOVI_Rehab В'ячеслав Запорожець розповів 24 Каналу, що його команда вже підготувала 30 кейсів поранених захисників для участі в цій пілотній ініціативі.

Хто може отримати остеоінтегративний протез: вимоги та відбір

За словами Запорожця, спочатку пацієнт мусить пройти етап класичного протезування, і лише у разі відсутності мобільності чи неможливості використання гільзи розглядається вживлення імплантату. Окрім цього, до кандидатів висувають суворі вимоги щодо способу життя та стану здоров'я.

Перше – це відсутність шкідливих звичок: пацієнт не повинен палити, мати зайву вагу чи залежність від знеболювальних препаратів. Також обов'язково потрібен висновок психолога, адже реабілітація потребує високої мотивації.

– пояснив засновник TYTANOVI_Rehab.

Для потрапляння в програму пацієнти проходять КТ-обстеження, консультацію травматолога та отримують висновки двох незалежних протезистів. Після цього сформований мультидисциплінарною командою пакет документів передається на затвердження до НСЗУ.

Як триває процес протезування та які ризики

Процедура остеоінтеграції є тривалою і зазвичай займає щонайменше пів року. Вона передбачає два хірургічні етапи з перервою у три місяці, після чого починається активна реабілітація та встановлення зовнішнього протеза.

Так, це складно, є ризики, і це займає довготривалий час. Але ми отримуємо дуже гарні результати: зі 121 зробленої операції у нас лише 5 вилучень імплантів через інфекції, що становить менше ніж 5%, тоді як світова статистика говорить про 11 – 13% ускладнень,

– зауважив Запорожець.

Він підкреслив, що пілотний проєкт розрахований на 25 ветеранів на першому етапі. За наявності потужностей ці операції можна провести за три місяці. У майбутньому досвід центру планується розширити на інші провідні медичні заклади України.

Детально про пілотний проєкт з протезування: дивіться відео