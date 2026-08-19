Уряд звільнив Хмару з посади заступника та виконувача обов'язків міністра оборони

Кабмін звільнив Євгенія Хмару з посади за власним бажанням. Також – скасував рішення про покладення на нього обов'язків очільника Міноборони.

Відповідне розпорядження з'явилося на урядовому порталі.

Що відомо про звільнення Хмари?

Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони. Профільний комітет уже рекомендував парламенту підтримати його призначення.

Голосування за нового міністра оборони очікується сьогодні, 19 серпня.

Тим часом вранці 19 серпня у Києві та низці областей України відбулися мирні акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники мітингів виступають проти його заміни на посаді міністра оборони та закликають зберегти започатковані реформи.

Зокрема, у Києві акція відбулася під будівлею Верховної Ради. Учасники вигукували: "Федорова – в МОУ, Хмару – в СБУ".

Сам Федоров напередодні записав звернення, у якому порушив питання оборони, демократії, корупції та роботи державних інституцій.

ЗМІ припускають, що після можливого призначення Олександра Хмари міністром оборони частина команди Михайла Федорова може залишити відомство і перейти разом з ексміністром до його наступних проєктів.