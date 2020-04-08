Уряд хоче створити Раду з економрозвитку: хто ввійде в її склад

Кабмін 8 квітня має намір створити Раду з питань економічного розвитку України, яку очолить прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Тимчасовий орган розроблятиме пропозиції щодо подолання кризи та формування економічної політики.

Про можливе створення нового консультативно-дорадчого органу свідчить порядок денний засідання Кабінету Міністрів 8 квітня.

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Згідно з документом, раду має очолити прем'єр Денис Шмигаль, його заступником стане міністр економіки Ігор Петрашко.

Хто ще може увійти у раду

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

старший науковий співробітник Атлантичної ради США;

професор Колумбійського університету;

директор держустанови "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України";

директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАУ;

викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи;

радник президента.

Які функції виконуватиме рада

розроблятиме пропозиції щодо подолання кризи та формування економічної політики;

подаватиме Кабміну рекомендації та пропозиції.

Відповідно до проєкту постанови, засідання ради пропонують проводити за необхідності, але не частіше ніж один раз на три місяці.

До слова, уряд хоче створити Фонд боротьби з COVID-19, куди залучать 97,1 мільярда гривень. Гроші планують залучити, урізавши видатки із бюджету на інші сфери та завдяки залученню кредитів.

На що витрачатимуть гроші з фонду

На підвищення виплат медикам та іншим працівникам, що борються з COVID-19;

На закупівлю товарів, робіт і послуг для боротьби з коронавірусом (апарати ШВЛ, маски, антисептики, тести для виявлення коронавірусу);

На підтримку пенсіонерів;

На підтримку людей, які втратили роботу через карантин;

Для поповнення резервного фонду державного бюджету;

для фінансування бюджетних програм, раніше скорочених через пандемію COVID-19.



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