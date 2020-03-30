Уряд повторно вніс до Ради подання про призначення голів Мінфіну та МОЗ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повторно вніс кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я, а Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів. Верховна Рада з нової спроби може призначити двох очільників відомств.
Відповідні проєкти постанов зареєстрували на сайті парламенту.
Важливо Рада знов збереться на позачергове засідання о 16:30, – ЗМІ
Зокрема, під номером 3289 знову внесли проєкт постанови про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України. А проєкт про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров'я зареєстрували за номером 3290.
До слова, раніше в Раді не вистачило голосів для відповідних кадрових змін.
Основне про позачергове засідання Ради
- Нардепи відправили у відставку міністра охорони здоров'я Іллю Ємця та очільника Міністерства фінансів Ігоря Уманського.
- Без очільників залишилися такі відомства: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики та захисту довкілля.
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