Уряд встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину: деталі

Кабінет Міністрів України встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.

Депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі опублікував постанову Кабміну.

Важливо Як отримати допомогу від держави по безробіттю: пояснення Мінекономіки

Що встановив уряд:

у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;

в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом);

сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину;

роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом 6 місяців, що передують даті скорочення діяльності;

роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.

Раніше Кабмін збільшив мінімальну допомогу по безробіттю у період карантину через коронавірус з 650 гривень до 1000 гривень. Хто може її отримати – читайте тут.

Зверніть увагу, що уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня.

Що відомо про безробіття в Україні

За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.

Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра ж набагато більшою.

Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.

Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.

Уряд обіцяє, що в найближчий час запрацюють й інші інструменти для боротьби з безробіттям.



Що відомо про безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу