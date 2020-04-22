Уряд встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину: деталі
Кабінет Міністрів України встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.
Депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі опублікував постанову Кабміну.
Важливо Як отримати допомогу від держави по безробіттю: пояснення Мінекономіки
Що встановив уряд:
- у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;
- в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом);
- сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину;
- роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом 6 місяців, що передують даті скорочення діяльності;
- роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.
Раніше Кабмін збільшив мінімальну допомогу по безробіттю у період карантину через коронавірус з 650 гривень до 1000 гривень. Хто може її отримати – читайте тут.
Зверніть увагу, що уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня.
Що відомо про безробіття в Україні
- За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.
- Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра ж набагато більшою.
- Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.
- Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.
- Уряд обіцяє, що в найближчий час запрацюють й інші інструменти для боротьби з безробіттям.
Що відомо про безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Коли очікувати відкриття кордонів в Україні: пояснення прем'єр-міністра Шмигалясьогодні , 09:48
-
Хто замість Кім Чен Ина: лідера КНДР може замінити його молодша сестрасьогодні , 13:12
-
Назвали ймовірну причину масштабних пожеж на Житомирщинісьогодні , 08:43
-
Наступні 2 роки житимемо в умовах протистояння COVID-19, – Шмигальсьогодні , 08:55
-
Кабмін регулюватиме ціни на соцтовари: які продукти здешевшаютьсьогодні , 15:03
-
Як вшановувати мертвих онлайн під час карантинусьогодні , 11:34