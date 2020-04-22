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      Уряд встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину: деталі

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      Кабмін встановив допомогу по частковому безробіттю / Getty Images

      Кабінет Міністрів України встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.

      Депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі опублікував постанову Кабміну.

      Важливо Як отримати допомогу від держави по безробіттю: пояснення Мінекономіки

      Що встановив уряд:

      • у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;
      • в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом);
      • сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину;
      • роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом 6 місяців, що передують даті скорочення діяльності;
      • роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.

      Раніше Кабмін збільшив мінімальну допомогу по безробіттю у період карантину через коронавірус з 650 гривень до 1000 гривень. Хто може її отримати – читайте тут.

      Зверніть увагу, що уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня.

      Що відомо про безробіття в Україні

      • За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.
      • Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра ж набагато більшою.
      • Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.
      • Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.
      • Уряд обіцяє, що в найближчий час запрацюють й інші інструменти для боротьби з безробіттям.

       
      Що відомо про безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу

       
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Гроші Безробіття Кабінет Міністрів України Робота
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