Уряд запроваджує обмеження щодо заселення у готелі та хостели через коронавірус

Кабінет Міністрів України збирається запровадити обмеження, що стосуватимуться заселення у готелі та хостели по всій території України. Так, в одній кімнаті зможуть перебувати лише дві особи одночасно.

Про це у своєму телеграм-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Роздав сьогодні на позачерговому засіданні низку доручень. Зокрема, – запровадити обмеження перебування не більше 2-х осіб у кімнатах готелів та хостелів на час карантину,

– мовиться у повідомленні.

Втім, є виняток: членів однієї родини можуть заселяти у готельні кімнати та хостели разом.

Зауважимо, що під час позачергового засідання 23 березня Кабінет Міністрів прийняв ще низку важливих рішень, аби не допустити поширення Covid-2019 на території України. Зокрема, уряд ввів режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській та Донецькій областях, заборонив будь-які туристичні авіаподорожі та заборонив відключати електроенергію населенню.



Які обмеження запровадили в Україні раніше / Інфографіка 24 каналу