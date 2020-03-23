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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Уряд запроваджує обмеження щодо заселення у готелі та хостели через коронавірус

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      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Кабінет Міністрів України збирається запровадити обмеження, що стосуватимуться заселення у готелі та хостели по всій території України. Так, в одній кімнаті зможуть перебувати лише дві особи одночасно.

      Про це у своєму телеграм-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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      Роздав сьогодні на позачерговому засіданні низку доручень. Зокрема, – запровадити обмеження перебування не більше 2-х осіб у кімнатах готелів та хостелів на час карантину,
      – мовиться у повідомленні.

      Втім, є виняток: членів однієї родини можуть заселяти у готельні кімнати та хостели разом.

      Зауважимо, що під час позачергового засідання 23 березня Кабінет Міністрів прийняв ще низку важливих рішень, аби не допустити поширення Covid-2019 на території України. Зокрема, уряд ввів режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській та Донецькій областях, заборонив будь-які туристичні авіаподорожі та заборонив відключати електроенергію населенню.

      карантин обмеження
      Які обмеження запровадили в Україні раніше / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Готелі Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини політики
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