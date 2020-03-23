Правительство вводит ограничения по заселению в отели и хостелы из-за коронавирус

Кабинет Министров Украины собирается ввести ограничения, которые будут касаться заселения в отели и хостелы по всей территории Украины. Так, в одной комнате смогут находиться лишь два человека одновременно.

Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Раздал сегодня на внеочередном заседании ряд поручений. В частности, – ввести ограничения пребывания не более 2-х человек в комнатах отелей и хостелов на время карантина,

– говорится в сообщении.

Впрочем, есть исключение: членов одной семьи могут заселять в гостиничные номера и хостелы вместе.

Отметим, что во время внеочередного заседания 23 марта Кабинет Министров принял еще ряд важных решений, чтобы не допустить распространение Covid-2019 на территории Украины. В частности, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях, запретило любые туристические авиапутешествия и запретило отключать электроэнергию населению.



Какие ограничения ввели в Украине / Инфографика 24 канала