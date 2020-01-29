Уряд запускає у Кривому Розі Офіс контролю викидів у повітря: що про це відомо

Уряд ухвалив рішення про запуск Офісу контролю викидів в атмосферу у Кривому Розі. Офіс стежитиме за найбільшими підприємствами у місті.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, фахівці та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та скеровувати перевірки найбільших підприємств. Також Офіс буде збирати інформацію і здійснювати екологічний контроль у найбільших промислових регіонах.

Гончарук також навів статистику, згідно з якою у 2016 році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей (близько 10% всіх смертей в рік).

Відзначимо, що у липні 2019 року Служба безпеки України заявляла, що на металургійному комбінаті "АрселорМіттал" у Кривому Розі було виявлено суттєве перевищення рівня радіації. Тоді СБУ таки зафіксувала порушення правил експлуатації обладнання.

Мовилось про випромінювання у 4,4 мк3в (мікрозівертів) за годину. Зауважимо, що абсолютно безпечною для людини та екопростору є доза у 20 мікрорентгенів (0,2 мкЗв), а нормальним радіаційним фоном вважають 0,4 – 1,2 мкЗв.

Що відомо про "АрселорМіттал Кривий Ріг"?Підприємство належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталу. Воно є найбільшим виробником сталепрокату в Україні.



Основні ринки збуту – країни Близького Сходу, Африки та Європи.