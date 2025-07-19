В уряді обговорюють питання дозволу чоловікам віком 18-24 років виїжджати за кордон, – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Сефанчук зазначив, що питання дозволу чоловікам віком 18-24 років виїжджати за кордон обговорюється у парламенті.

Про це розповів Стефанчук на питання журналіста 24 Каналу на всеукраїнському молодіжному форумі "Державотворець".

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Що розповів Стефанчук?

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський раніше говорив про те, що в парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон.

Журналіст 24 Каналу запитав у голови Верховної Ради, чи розробляться в парламенті такі ініціативи.

Стефанчук зазначив, що ця тема проговорюється, зокрема на рівні спеціального комітету, членом якого є Веніславський.

"Ми повинні знайти механізми. Який механізм буде знайдено – я буду чекати відповіді від комітету, бо вони працюють. Окремі члени комітету працюють над цими ініціативами", – зазначив він.