Урядові війська Ефіопії відвоювали в повстанців місто зі спадщини ЮНЕСКО

Урядова армія Ефіопії змогла відвоювати у повстанців місто Лалібела. Воно перебуває у списку спадщини ЮНЕСКО і є надзвичайно цінним для народу.

Коли саме ефіопська армія увійшла до міста, ЗМІ не повідомляє. Але відомо, що сталося це після того, як повстанці оголосили про відступ з усіх районів у регіонах Амхара та Афар.

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Чим цінне це місто

Місто Лалібела розташоване на 400 кілометрів на північ від Аддис-Абеби. У ньому розташовані 11 середньовічних печерних монастирів, висічених у скелях.

Ці пам'ятки місцевої християнської культури були одним з найпривабливіших туристичних місць країни. Також Лалібела, яка в Середньовіччі була столицею Ефіопії, включена до списку спадщини ЮНЕСКО.

Місто Лалібела: карта



Урядові війська Ефіопії відвоювали місто зі спадщини ЮНЕСКО / Фото з телеграм-каналу DeepState

Додамо, що конфлікт в Ефіопії триває вже понад 13 місяців. Зазначається, що протягом війни загинули тисячі людей, ще 2 мільйони були змушені шукати нові домівки, а сотні тисяч опинилися під загрозою голоду. Організація Об'єднаних Націй звинуватила обидві сторони збройного конфлікту в Ефіопії у масових порушеннях прав людини.

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