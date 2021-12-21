Урядові війська Ефіопії відвоювали в повстанців місто зі спадщини ЮНЕСКО
Джерело:Aljazeera
Урядова армія Ефіопії змогла відвоювати у повстанців місто Лалібела. Воно перебуває у списку спадщини ЮНЕСКО і є надзвичайно цінним для народу.
Коли саме ефіопська армія увійшла до міста, ЗМІ не повідомляє. Але відомо, що сталося це після того, як повстанці оголосили про відступ з усіх районів у регіонах Амхара та Афар.
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Чим цінне це місто
Місто Лалібела розташоване на 400 кілометрів на північ від Аддис-Абеби. У ньому розташовані 11 середньовічних печерних монастирів, висічених у скелях.
Ці пам'ятки місцевої християнської культури були одним з найпривабливіших туристичних місць країни. Також Лалібела, яка в Середньовіччі була столицею Ефіопії, включена до списку спадщини ЮНЕСКО.
Місто Лалібела: карта
Урядові війська Ефіопії відвоювали місто зі спадщини ЮНЕСКО / Фото з телеграм-каналу DeepState
Додамо, що конфлікт в Ефіопії триває вже понад 13 місяців. Зазначається, що протягом війни загинули тисячі людей, ще 2 мільйони були змушені шукати нові домівки, а сотні тисяч опинилися під загрозою голоду. Організація Об'єднаних Націй звинуватила обидві сторони збройного конфлікту в Ефіопії у масових порушеннях прав людини.
Яка зараз ситуація в Ефіопії
- Ще з листопада 2020 року в Ефіопії триває збройне протистояння між урядом країни та владою автономного регіону Тиграй, що на півночі.
- Обидві сторони часто влаштовують запеклі бої на кордоні. Бої не вщухають вже понад рік. За цей час загальні втрати становили понад 15 тисяч військових з обох сторін. Крім того, випадковими жертвами боїв стали понад 1,5 тисячі цивільних.