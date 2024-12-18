СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва

В урядовому кварталі Києва працівники Служби безпеки України проводять безпекові заходи. Метою є перевірка захисту державних об'єктів від диверсій.

Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні заходи в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі Києва. Про це пише 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Які заходи проводять

На місці працюють співробітники СБУ у взаємодії з представниками Управління державної охорони України, Національної поліції та Військової служби правопорядку ЗСУ.

Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, стосовно яких здійснюється держохорона,

– мовиться в повідомленні.

Вони проводять різні безпекові заходи. Зокрема:

проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва.

Все відбувається відповідно до вимог воєнного стану.

Під час проведення таких заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу.