Усе місто вже їхнє, – мешканці Умані сказали, як ставляться до хасидів

Рош га-Шана в юдеїв – одне з найголовніших свят. Хасиди масово з'їзджаються до Умані. Там навіть з'явився цілий їхній квартал. Реагують на гостей мешканці міста по-різному.

Якщо потрапити у квартал хасидів – здається, ніби ти за кордоном. Там є свої правила і навіть гроші.

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Як реагують мешканці міста

"Ми думаємо, що не тільки квартал уже їхній, а й ціле місто Умань. Відчуваємо, що до цього йде. Нам тихенько лиш головку опускати і мовчати. Якщо вони щось зроблять – їм нічого не буде. Вони ж гуляють всім містом, а нам туди зайти не можна", – розповіла жителька Надія.



Пані Надія висловила свою позицію щодо хасидів в Умані / Скриншот з відео

Справді, українців у хасидському кварталі – дедалі менше. Тих, хто залишився жити у цих багатоповерхівках, вже на пальцях можна порахувати. Однак вони не раді хасидам. Гості зустрічають ранок молитвами, а вечір та ніч – гучними дискотеками.

Однак так обурюються не усі. Пані Марія зазначила, що ставиться до усіх людей толерантно. Водночас художниця Олена любить гостей.

Це розвиток для нашого міста. Мабуть, не їхній вплив, а їхніх грошей. Люди мають можливості здавати житло для проживання і у такий спосіб заробляти якісь гроші,

– зауважила жінка.

Сама ж Олена також заробляє – малює картини та продає їх.

Хасиди в Умані: головне

Вони традиційно приїжджають до могили свого духовного лідера цадика Нахмана, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік.

У 2021 році з'їхалося понад 30 тисяч хасидів з усього світу. Остерігаючись карантинних обмежень, вони почали з'їжджатися ще в червні.

Однак побоювались даремно, адже цього разу Умань не закривали. Попри це, у місті діють безпрецедентні заходи безпеки.

У поліції заявили, що наразі правопорушень не зафіксували. Окрім того, що під час поверхневої перевірки в одного із іноземців виявили речовини, схожі на наркотичні.

Останній день святкування – 8 вересня. У цей день запланували масштабне дійство.

Як мешканці ставляться до хасидів в Умані: дивіться відео