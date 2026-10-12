Усі держави-члени ЄС ухвалили рішення відкрити 2 кластери для України

Україна поступово просувається на шляху до євроінтеграції. Так, 12 жовтня стало відомо, що всі держави-члени ЄС погодилися відкрити для України кластери 2 та 3.

Про це міністр Ірландії, країни, що зараз головує в Європейській раді, написав у себе в Х.

Що відомо про рішення відкрити нові переговорні кластери для України?

За словами Томаса Бірна, 13 жовтня стане дипломатичним "супервівторком" одразу для кількох країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

"Після "Понеділка Чорногорії" настане ще один "супервівторок" для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС домовилися відкрити кластери 2 та 3 для України і Молдови, закрити розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 – для Чорногорії", – написав Бірн.

Передумови для зняття розбіжностей

Зелене світло для подальшого руху стало можливим після того, як у понеділок, 12 жовтня, Верховна Рада схвалила в обох читаннях та в цілому необхідні зміни до закону про освіту. Документ врегулював питання, які тривалий час викликали застереження з боку Угорщини.

Йдеться про розблокування роботи над кластером 2 "Внутрішній ринок" та кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Прогрес переговорного процесу

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Угорщина погодилася розблокувати переговорний трек після досягнення домовленостей щодо прав національних меншин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 14 липня Україна та ЄС узгодили відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини", а найперший переговорний блок "Основи" було відкрито 15 червня.