Усі виїзди з Чернігова заміновані: місто готове до оборони
1 березня 2022 , 11:23Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук В'ячеслава Чауса
Чернігів готовий до оборони. Усі виїзди з міста заміновано, тому людей закликали не наближатись до цих місць.
Про це написав голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. За його словами, там можна підірватись.
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Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони.
Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття,
– написав Чаус.
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