Усі виїзди з Чернігова заміновані: місто готове до оборони

Чернігів готовий до оборони. Усі виїзди з міста заміновано, тому людей закликали не наближатись до цих місць.

Про це написав голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. За його словами, там можна підірватись.

Читайте також: На Чернігівщину зайшли білоруські війська, – Суспільне

Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони.

Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття,

– написав Чаус.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!