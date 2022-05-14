На усіх напрямках воїни показують героїзм, – Наєв відвідав військових, які боронять Україну

Збройні Сили України продовжують тримати оборону та давати гідну відповідь на всі атаки ворога. При цьому вони демонструють неймовірну відвагу та героїзм.

Про це 13 травня заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він відвідав у цей день позиції наших захисників одразу в трьох операційних зонах Сходу України.

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Ситуація залишається складною

У районах виконання бойових завдань в зоні ООС і далі тривають запеклі бої. Проте, попри важке становище, ЗСУ впевнено контролюють ситуацію.

Щодня ворог атакує наші оборонні позиції батальйонними та ротними тактичними групами, а також наносить вогневе ураження всіма наявними в нього вогневими засобами. "На всіх напрямках наші оборонці демонструють чималі подвиги та героїзм", – підкреслив командувач.

Генерал-лейтенант також додав, що українці століттями боролися за свою свободу. Проте саме на теперішнє покоління випало дуже важке випробування щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

Ворог намагається прорвати оборону

За словами службовця, російське командування зараз кидає в бій усі сили, які накопичували до цього. Ворог традиційно намагається прорвати оборону, щоб вийти на адміністративну межу Луганської та Донецької областей.

Найбільші битви невпинно тривають за трьома напрямами:

Сватівському;

Попаснянському;

Донецькому.

Проте на Харківському напрямку українські підрозділи вже не тільки тримають оборону. Вони почали там покращувати своє тактичне положення.

Звернення Наєва після відвідування позицій бійців: дивіться відео

Наші артилеристи зривають плани росіян

Високопоставлений представник Пентагону 13 травня прокоментував ситуацію в Україні. Він заявив, що українська артилерія завдає дуже багато нищівних ударів по окупантах. Зокрема, вкрай успішними є обстріли ворожих позицій на Сході.

Мовляв, через це плани наступів абсолютно зриваються. Як приклад, представник Пентагону навів ділянку між Ізюмом та Слов'янськом. Там тривалий час ідуть тяжкі бої, проте росіяни так і не змогли досягнути там великого прогресу.

Також посадовець розповів, що артилеристи ЗСУ невдовзі стануть ще ефективнішими. Напередодні приблизно 30 українських військових пройшли курс технічного обслуговування американських гаубиць М777. А до цього навчились ними володіти 370 українських захисників та захисниць.

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