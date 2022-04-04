В усіх областях на заході України повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили в західних регіонах України. Людей просять спускатись в укриття.

Небезпека обстрілів з повітря є у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Про це повідомили 4 квітня приблизно о 14:50.

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Влада та рятувальні служби закликають не ігнорувати сигнали оповічення повітриної тривоги. Це може врятувати вам життя.

Як діяти

Людей просять бути спокійними та негайно йти до найближчого укриття. У домівці слід вимкнути світло, газ та воду. Якщо є змога, то повідомити про тривогу сусідів та допомогти спуститись в укриття хворим і людям похилого віку.

Варто мати з собою документи, їжу, ліки та мобільний телефон.



Що брати з собою у сховище / Інфографіка 24 каналу