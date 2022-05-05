Зауважте Майже 40 "прильотів": Сумщину масовано обстріляли з мінометів
Де оголосили повітряну тривогу
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