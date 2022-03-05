Усім в укриття: повітряна тривога в Києві

5 березня 2022 , 23:41
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Джерело:

КМДА

У столиці оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потрібно спуститися в укриття.

В укритті потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.

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Серед варіантів найпростішого укриття – ванна кімната або підвал. Однак найнадійнішим прихистом стане обладнане укриття або метро. 

Карта укриттів у Києві

 

 

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Автор: Іван Магуряк