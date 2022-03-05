Усім в укриття: повітряна тривога в Києві

У столиці оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потрібно спуститися в укриття.

В укритті потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.

Зауважте У Дніпрі повітряна тривога: всі в укриття

Серед варіантів найпростішого укриття – ванна кімната або підвал. Однак найнадійнішим прихистом стане обладнане укриття або метро.

Карта укриттів у Києві

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