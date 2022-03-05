Усім в укриття: повітряна тривога в Києві
5 березня 2022 , 23:41Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У столиці оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потрібно спуститися в укриття.
В укритті потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.
Зауважте У Дніпрі повітряна тривога: всі в укриття
Серед варіантів найпростішого укриття – ванна кімната або підвал. Однак найнадійнішим прихистом стане обладнане укриття або метро.
Карта укриттів у Києві
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!