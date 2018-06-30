17:40
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
Злой Одессит

"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда

395
Карикатура на проблемы эмминграции в России
Карикатура на проблемы эмминграции в России / Автор карикатуры: Александр Димитров

Кремлевская пропаганда очень часто использует миграционные вопросы в своих корыстных целях.

При этом, обсуждая, например, явление работающих в Европе и даже РФ украинцах, они не вспоминают о небывалом росте эмиграции из России. И если украинские трудовые мигранты имеют тенденцию к возвращению назад, у российских "бегущих" с этим все намного хуже.

Читайте также: Странные рекорды Крымского моста

Но в данном случае есть повод поговорить о той категории трудовых мигрантов, которых можно отнести к элите нации – интеллектуалы, работников научной сферы, специалистов высокотехнологичных отраслей. Всех тех, о ком должны были по заверениям Путина и правительства РФ заботиться, холить и лелеять, выращивая в лонах Сколково.

Так, одна из крупнейших в США компаний, специализирующаяся на управленческом консалтинге Boston Consulting Group провела масштабное исследование, посвященное эмиграционным настроениям в среде интеллектуальной элиты.

Исследование охватило ни много ни мало, а 24 тысячи респондентов из РФ и результаты его можно охарактеризовать двумя словами – "пора валить!"

Так, работать за пределами Российской Федерации изъявляют желание:

  • IT-специалисты – 54%;
  • топ-менеджеры – 52%;
  • ученые – 50%;
  • инженерные специальности – 49%;
  • медицинские работники категории не ниже "врач" – 46%.

При этом в возрастной категории до 30 лет изъявивших желание работать за рубежом 57%, а в среде студентов – 59%.

Таким образом, Россия, стабилизирующая свое миграционное и демографическое положение приемом мигрантов из стран СНГ, в первую очередь азиатского региона, лишается интеллектуальной элиты, будучи не способной предложить им мало-мальски достойную жизнь на родине.

И, в принципе, та интеллектуальная пропасть, которая сейчас образуется у нашей гибридной соседки, заметна невооруженным глазом. И с каждым годом она будет лишь шириться и углубляться.

Читайте также: От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини політики Новини Росії Публікації
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сьогодні, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 396
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 382
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 409
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 3465
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сьогодні, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 2055
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук