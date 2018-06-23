16:51
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
14°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
Злой Одессит

От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов

523
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot / Фото с открытых источников

Заявление министра обороны Украины Степана Полторака, сделанное в ходе заседания правительства, о том, что $4 млрд ожидаемые от борьбы с контрабандой можно было бы потратить на покупку пяти дивизионов ЗРК Patriot, не только создало информационную волну от нашей страны и до запоребрья, но и было воспринято, мягко говоря, неоднозначно.

Разумеется, гибридные соседи отреагировали на слова министра обороны так, словно уже наступил апокалипсис и то чего Кремль так боялся и лишь ускорил своим вторжением в Украину, уже свершилось – Patriot’ы на границе с РФ! Но, их там пока нет и, появятся ли они, тоже очень интересный вопрос.

Читайте также: Какое вооружение в ближайшее время должны получить воины ВСУ: эсперт обнародовал детали

После того как в Украину были поставлены ПТРК Javelin, вполне уместно говорить и о поставках иного, не менее высокотехнологичного оружия. И если вспомнить имеющиеся на вооружении Украины С-300, даже с учетом их модернизации, производства таковых у нас отсутствует. А потому, так или иначе, но С-300 в один прекрасный день, при сохранении нынешних условий развития ЗРК, придется отправлять на покой и им понадобится замена. Тем более, что, как оказалось, ни С-300, ни их развитие в виде С-400, сейчас не способны противостоять современной авиации и крылатым ракетам "Томагавк". Хотя, у главного потенциального и реального противника Украины нет ни того, ни другого.

Но это в перспективе, а сейчас речь идет лишь о предложении министра обороны, озвученном на заседании правительства, но не в стенах овального кабинета в Вашингтоне. Да и озвучены цифры были весьма сомнительные, по правде сказать…

Вспоминая тот же контракт с Польшей, которая очень долго добивалась поставок ЗРК Patriot, то она приобрела 4 батареи за $4,75 млрд, сбив цену с $10,5 млрд. Завершаться же поставки оных лишь к 2022 году, а полная боеготовность системы ожидается к 2024 году.

В свою очередь Степан Полторак говорит о пяти дивизионах за $4 млрд, что не совсем соответствует даже польской действительности, а на особые привилегии от Вашингтона уповать явно не стоит.

И даже затратив $4 млрд, допустим сегодня, получить полноценно действующий товар через лет 6 это немного смущает. Ведь за те же 6 лет и за те же $4 млрд наши оружейники могли бы провести полную модернизацию всех имеющихся дивизионов С-300 и приступить к создание своего, отечественного ЗРК. К тому же, проекты отечественных ОТРК и ПКРК у нас развиваются и именно они могут стать той платформой, на которой родится украинский ЗРК.

Конечно, уход от советских комплексов к чему-то новому и перспективному необходим, но сопровождаться он должен реалистичностью планирования. Ведь если из реальности окунуться в мир иллюзий, то даже самая благая и позитивная идея, теряет смысл.

Читайте также: "Джавелины" – это хорошо, но этого Украине не хватит, – международник

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Новини США Новини політики Гроші Зброя Публікації Степан Полторак Міністерство оборони України Джавелін
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
сьогодні, 16:00 От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
Злой Одессит 523
Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
сьогодні, 15:00 Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
Христина Бердинських 470
Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
сьогодні, 14:05 Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
1239
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сьогодні, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 1439
Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
3146
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук