Утримання дитини в посольстві Данії: дворічного хлопчика повернули матері

2 травня громадянин Данії Могенсен Ян Ког забрав у матері-українки свого дворічного сина Даніеля. Декілька днів він утримував дитину в посольстві Данії в Києві і лише у суботу, 11 травня, хлопчика повернули матері.

Як викрали хлопчика? За словами матері Анастасії Малапури (Могенсен), під час прогулянки хлопчика з бабусею, на жінку накинулися невідомі чоловіки, побили її, забрали онука та відвезли у невідомому напрямку.

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Згодом з'явилася інформація, що чоловік утримує сина у будівлі посольства Данії в Києві. Активісти щодня влаштовували акції під будівлею дипустанови та вимагали допустити туди матір хлопчика.

8 травня в приміщенні посольства розпочалися переговори між матір'ю 2-річного Даніеля та її колишнім чоловіком. Проте їй не показали дитину, не впустили медиків, аби ті засвідчили стан здоров'я сина, та не надали жодної конкретної інформації.

Лише 11 травня після чергової зустрічі між Анастасією та Ян Когом Могенсеном, матері повернули дитину. Як зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін, батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина.

Даніель з мамою вийшли з Посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина.Дякую колегам,особливо моєму другові @anderssamuelsen, і усім,хто допомагав з сторони.Зробили все,аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини pic.twitter.com/hNKhUwy2Ku — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 11, 2019

Згодом відео, як Анастасія на руках виносить сина з будівлі посольства Данії, з'явилося у очільниці ГО "Всеукраїнське об‘єднання – Захист Прав Матерів" Аліни Левченко, яка постійно допомагала матері у її спробах забрати дитину.

Варто наголосити, що за словами Анастасії, після розлучення з Могенсеном Ян Когом вона з дитиною вирішила повернутися в Україну. Колишній чоловік був не проти та навіть дав на це офіційний дозвіл. Він прилітав у Запоріжжя на два тижні й жив у родичів дружини та бачився з дитиною.