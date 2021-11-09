Поневоленням займалася група ромів. Жертв вони знаходили на залізничному вокзалі Одеси. Коли до них навідалися правоохоронці, поневолених було 12.

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Вивозили в селище на Одещині

Переважно потерпілими ставали люди, які були бездомними. Їм пропонували роботу із зарплатнею від 7 до 12 тисяч гривень на місяць. Також зловмисники обіцяли надати безкоштовне житло та харчування.

Завербованих бездомних доставляли на територію фермерського господарства в селищі Сарокозаче. Там їх заселяли в будинки, які були взагалі непридатні для проживання.



Один із поневолених чоловіків / Фото Нацполіції

Платили їжею та алкоголем

Щодня цих людей змушували тяжко працювати на польових роботах по 16 годин на добу. У цей час вони проживали в бараках.

Весь "заробіток" на підприємстві обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу. Також їм давали дешевий алкоголь.

Наглядачі били за непокору

На території споруд, де проживали потерпілі, постійно були наглядачі, яких називали "бригадири". Ці люди контролювали дотримання встановлених правил.

А саме вони слідували з вчасним підйомом та відправленням на роботу. Також так звані "бригадири" обмежували поневолених у пересуванні після повернення з робіт.

Самостійно залишити територію господарства потерпілі не могли. Якщо вони висловлювали непокору, то потерпали не лише від психологічного, а й фізичного насильства.

Потерпілі розповідають, як їх поневолили: дивіться відео

На території ховався злочинець

Правоохоронці провели 8 обшуків: у помешканнях фігурантів та в будинках, де незаконно утримували громадян. Там знайшли та вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.



Потерпілі у відділку поліції / Фото Нацполіції

Окрім цього, на території переховувався мешканець Закарпаття, якого розшукували за крадіжку. Наразі вже 5 із 12 поневолених звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину.

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Що загрожує фігурантам

Правоохоронці розслідують цей випадок за статтею про незаконне позбавлення волі та викрадення людей. Якщо вину затриманих доведуть, вони відправляться до в'язниці на 5 років.



Постраждалий дає свідчення поліцейському / Фото Нацполіції