"Увіп'явся іклами в обличчя": на Херсонщині бездомний пес понівечив обличчя 9-річній дівчинці

У селі Нікольському, що у Херсонській області, бездомна собака накинулась на дев'ятирічну дівчинку, увіп'явшись їй в обличчя. Із глибокими ранами дитину госпіталізували.

Все сталось ввечері на вулиці Слобідській, коли дитина вийшла на прогулянку, пише місцеве видання "Херсон типичный".

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Пес сильно понівичив праву щоку дівчинки. Із глибокою рваною раною дитину доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

За словами головної лікарки медзакладу Інни Холодняк, постраждалу залишать в лікарні мінімум на 5 днів – все залежить від того, як швидко загоюватиметься рана.

Рану дівчинці обробили й зашили, ведеться профілактика зараження на правець і сказ. Про необхідність косметичної операції для згладжування рубців, які утворилися, поки говорити рано,

– прокоментувала лікарка.