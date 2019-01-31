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      "Увіп'явся іклами в обличчя": на Херсонщині бездомний пес понівечив обличчя 9-річній дівчинці

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      Собака погризла обличчя дитині на Херсонщині
      Собака погризла обличчя дитині на Херсонщині / uk.carolchanning.net

      У селі Нікольському, що у Херсонській області, бездомна собака накинулась на дев'ятирічну дівчинку, увіп'явшись їй в обличчя. Із глибокими ранами дитину госпіталізували.

      Все сталось ввечері на вулиці Слобідській, коли дитина вийшла на прогулянку, пише місцеве видання "Херсон типичный".

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      Пес сильно понівичив праву щоку дівчинки. Із глибокою рваною раною дитину доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

      За словами головної лікарки медзакладу Інни Холодняк, постраждалу залишать в лікарні мінімум на 5 днів – все залежить від того, як швидко загоюватиметься рана.

      Рану дівчинці обробили й зашили, ведеться профілактика зараження на правець і сказ. Про необхідність косметичної операції для згладжування рубців, які утворилися, поки говорити рано,
      – прокоментувала лікарка. 

      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Світ тварин Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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