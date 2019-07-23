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      Ув'язнення Павла Гриба в Росії : як відреагувала Україна

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      МЗС засудило вирок російського "правосуддя" у справі Павла Гриба
      МЗС засудило вирок російського "правосуддя" у справі Павла Гриба / glavcom.ua

      Верховний суд Росії визнав рішення про ув'язнення українця Павла Гриба на 6 років "законним". Натомість в українському МЗС заявили, що таке рішення з боку "військової колегії" суду є неправомірним.

      Російський суд зухвало відхилив аргументи адвокатів щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях Павла Гриба, наголошує Міністерство закордонних справ.

      Важливо: Суд Росії визнав "законним" вирок українцю Грибу: деталі

      Відомство засуджує російський суд за те, що той підтримав сфабриковані звинувачення у "терористичній діяльності" та безсоромно відправив молодого хлопця на 6 років до колонії.

      МЗС вважає, що в очах усього світу це та схожі рішення російського "правосуддя" є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якої справедливості.

      Крім того, міністерство закликало міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо українця Павла Гриба і вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, яких кремлівський режим тримає у заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.

      Що відомо про справу Павла Гриба?24 серпня 2017 року тоді 19-річний Павло Гриб поїхав до білоруського Гомеля, аби зустрітися зі своєю дівчиною з Росії. Після цього зв'язок з ним обірвався. Хлопець розповів, що з Гомеля невідомі особи вивезли його до Смоленської області Росії, де був оформлений протокол затримання.

      Гриба винувачують в організації терористичного акту. За версією обвинувачення, він буцімто пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у місті Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою.

      Російський суд виніс вирок, яким засудив українця до 6 років ув'язнення.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Павло Гриб МЗС України
      Джерело: 24 канал
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