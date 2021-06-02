Потяги курсуватимуть, зупиняючись на станції Ніжин. Їх розклад вже оприлюднили.

До речі Укрзалізниця запустила потяги до моря з низки українських міст: перелік напрямків

Які маршрути продовжать

№ 43/44 "Івано-Франківськ — Київ";

№ 118/117 "Чернівці — Київ".

Новий розклад потягів

Потяг № 43/44 "Івано-Франківськ – Київ, Чернігів" відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55, натомість до кінцевої станції, Чернігова, прибуватиме о 12:43. Зворотне відправлення відбуватиметься о 14:40, прибуття до Івано-Франківська о 05:43. Поїзд курсуватиме через день.

Поїзд № 118/117 "Чернівці – Київ, Чернігів" виїзджатиме з Чернівців о 19:46 та прибуватиме до Чернігова о 12:06. Зворотно відправлятиметься о 16:09 та прибуватиме до Чернівців о 07:57.

Зауважимо, що купити квитки можна на сайті Укрзалізниці, також там можна подивитись більш детальний розклад.