Потяги курсуватимуть, зупиняючись на станції Ніжин. Їх розклад вже оприлюднили.
До речі Укрзалізниця запустила потяги до моря з низки українських міст: перелік напрямків
Які маршрути продовжать
- № 43/44 "Івано-Франківськ — Київ";
- № 118/117 "Чернівці — Київ".
Новий розклад потягів
- Потяг № 43/44 "Івано-Франківськ – Київ, Чернігів" відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55, натомість до кінцевої станції, Чернігова, прибуватиме о 12:43. Зворотне відправлення відбуватиметься о 14:40, прибуття до Івано-Франківська о 05:43. Поїзд курсуватиме через день.
- Поїзд № 118/117 "Чернівці – Київ, Чернігів" виїзджатиме з Чернівців о 19:46 та прибуватиме до Чернігова о 12:06. Зворотно відправлятиметься о 16:09 та прибуватиме до Чернівців о 07:57.
Зауважимо, що купити квитки можна на сайті Укрзалізниці, також там можна подивитись більш детальний розклад.