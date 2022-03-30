Уже 14 загиблих внаслідок обстрілу Миколаївської ОВА
30 березня 2022 , 10:41Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Російські окупанти у вівторок, 29 березня, завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА, Внаслідок обстрілу загинуло 14 осіб.
На місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники працюють позмінно. На місці перебувають 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.
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Під завалами будівлі виявили тіла 13 загиблих. Ще одна людина померла в реанімації в лікарні швидкої медичної допомоги. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА зросла до 14.
Ще 36 осіб постраждали. Частину з них рятувальники врятували з-під завалів.
Дивіться відео влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА