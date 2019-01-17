В Антарктиду відправлять експедицію з України, що дослідить бактерії та "цвітіння" води океану

У 2019 році на сезонну експедицію до Антарктиди відправиться найбільший за останні 18 років загін з 26-ти українських дослідників та інженерів.

Про це повідомили на сайті Національного антарктичного наукового центру.

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Зазначається, що ця, 24-експедиція, є особливою. Загін сезонних дослідників працюватимуть на станції понад два місяці, упродовж антарктичного літа.

Останніми роками спостерігалися певні "кризові" тенденції в українських антарктичних дослідженнях. Зараз, після змін у Національному антарктичному науковому центрі, ми перейшли до стрімкого розвитку,

– заявив заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.

До загону увійшли вчені різних спеціальностей, переважно геологи, геофізики, метеорологи і біологи. Також в експедицію відправляться чотири жінки.

Українські вчені за допомогою спеціальних дронів та інноваційного програмного забезпечення будуть будувати 3-D моделі льодовиків. Також планується вести комплексне дослідження різноманітності бактерій і вірусів та вивчення механізму "цвітіння" води Південного океану.

Наголошується, що ряд експериментів будуть проводити не тільки на станції, але і на островах навколо неї. А деякі дослідження, перш за все антарктичної рослинності і ґрунтів, охоплять території від Вогненної землі і субантарктических островів до Південного полярного кола.

До слова, 23-я українська експедиція, яка ще з березня 2018 року перебуває на станції "Академіка Вернадського" в Антарктиді, у новорічну ніч привітала українців з Новим роком.