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      В Антарктиду отправят экспедицию из Украины, которая исследует бактерии и "цветение" воды океана

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      В Антарктиду отправят экспедицию из Украины, которая исследует бактерии и "цветение" воды океана
      В Антарктиду отправят экспедицию из Украины, которая исследует бактерии и "цветение" воды океана / Фото из открытых источников

      В 2019 году на сезонную экспедицию в Антарктиду отправится крупнейший за последние 18 лет отряд из 26-ти украинских исследователей и инженеров.

      Об этом сообщили на сайте Национального антарктического научного центра.

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      Отмечается, что эта 24-экспедиция, является особенной. Отряд сезонных исследователей будет работать на станции более двух месяцев, в течение антарктического лета.

      В последние годы наблюдались определенные "кризисные" тенденции в украинских антарктических исследованиях. Сейчас, после изменений в Национальном антарктическом научном центре, мы перешли к стремительному развитию,
      – заявил заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

      В отряд вошли ученые разных специальностей, преимущественно геологи, геофизики, метеорологи и биологи. Также в экспедицию отправятся четыре женщины.

      Украинские ученые с помощью специальных дронов и инновационного программного обеспечения будут строить 3D модели ледников. Также планируется вести комплексное исследование разнообразия бактерий и вирусов и изучения механизма "цветения" воды Южного океана.

      Отмечается, что ряд экспериментов будут проводить не только на станции, но и на островах вокруг нее. А некоторые исследования, прежде всего антарктической растительности и почв, охватят территории от Огненной земли и субантарктических островов до Южного полярного круга.

      К слову, 23-я украинская экспедиция, которая еще с марта 2018 года находится на станции "Академика Вернадского" в Антарктиде, в новогоднюю ночь поздравила украинцев с Новым годом.

      Теги: Новости Украины Наука
      Источник: 24 канал
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