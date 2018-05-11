В Австралії сталося найстрашніше вбивство за останні 20 років

На Заході Австралії в місті Осмінгтон на приватній території правоохоронці знайшли мертвими семеро людей, серед яких четверо дітей.

Про це повідомили в місцевій поліції, передає DailyMail.

Читайте також: У Росії підліток розстріляв студентів коледжу та наклав на себе руки (18+)

Зазначається, що тіла усіх семи загиблих були знайдені в регіоні Маргарет Рівер. Також, представник австралійської поліції розповів, що на місці події було виявлено вогнепальну зброю.

"Тіла двох дорослих були знайдені зовні, п'ять тіл перебували всередині будівлі. На місці події перебували дві вогнепальні зброї. Принаймні деякі з жертв отримали вогнепальні поранення", – розповів Комісар поліції WA Кріс Доусон.

У поліції додали, що вбиті були власниками житла, але відмовилися розкривати їх особистості.

Також зауважується, що цей злочин вважається найгіршою масовою стріляниною в Австралії після різанини в Порт-Артурі в 1996 році, коли тасманський стрілок убив 35 осіб.