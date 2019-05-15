В Австрії через сніг у травні знову відкриють гірськолижний курорт

Аномальна як на весну погода – низька температура і сніг – потрохи змушує забути про швидке настання літа. Принаймні, в Австрії. Після низки снігопадів у травні там знову вирішили відкрити гірськолижний курорт Хоккар. Там випало від 70 сантиметрів до 1,3 метра снігу.

Наразі відомо про дві дати, коли працюватиме курорт – 18 і 19 травня. На ці дні користування лижними трасами і підйомником буде безкоштовним, передає "Європейська правда".

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"Ми у розпалі літнього сезону. Але Крижані святі принесли нам низькі температури і снігопади, тому у нас виникла ідея знову відкрити траси. Це не жарт, ми знову відкриваємося у цей вікенд," – повідомила адміністрація.

Крижані святі припадають на 11, 12, 13 травня – дні, коли у низці країн Центральної Європи відзначають свята святих Мерметуса, Панкратія і Серватія. Температура у ці дні різко падає.

Хоккар у зв'язку з не сезоном припинив роботу на початку квітня. Проте виявилось, що сезон таки триває.

До слова, не тільки в Австрії. У травні снігом засипало також Туреччину. Гірськолижні курорти на горі Улудаг теж вже давно закрили через не сезон. Проте коли у травні неочікувано випав сніг, на туристичні об'єкти знову почали з'їжджатися бажаючі покататись на лижах. Фото дивіться тут.