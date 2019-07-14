В Австрії політик стріляв по уявних портретах президента і екс-канцлера

Інцидент трапився у місті Берггайм, що за 5 кілометрів від Зальцбурга. Політик вистрілив 29 разів з пістолета з власного балкона. Унаслідок цього ніхто не постраждав.

Політику 57 років, але його імені не називають, пише ORF. Він розізлився через звільнення міністра внутрішніх справ Герберта Кікля після скандалу, що призвів до розвалу уряду.

До слова: Російські гроші довели до відставки: всі деталі скандалу з австрійським віце-канцлером

Спершу політик вирішив постріляти по фотографіях президента Александра ван дер Беллена та колишнього канцлера Себастьяна Курца. Він планував прикріпити фото в кущах біля свого дому. Однак це створювало для нього забагато клопоту, тож чоловік просто уявив їхні обличчя і відкрив вогонь. Пістолетом він володів на законних підставах.

Поліцію викликали сусіди. Вони стверджували, що політик перебуває у нетверезому стані. Правоохоронці заспокоїли чоловіка, але через деякі час сусіди зателефонували знову. Політик почав стріляти вдруге.

Після інциденту його відправили до лікарні. Оскільки ніхто не постраждав, чоловіка відпустили, але йому видали заборону на користування зброєю.

Політика уже відсторонили з партії.

Читайте також: В Австрії пройдуть дострокові вибори через скандальне відео з "багатою росіянкою"