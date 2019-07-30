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      В "Борисполі" екстрено сів пасажирський літак: що трапилось – фото і відео

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      Пасажирський літак здійснив аварійну посадку в "Борисполі"
      Пасажирський літак здійснив аварійну посадку в "Борисполі" / censor.net.ua

      Аварійну посадку здійснив Boeing 767 української компанії МАУ. Він мав виконувати рейс з Києва до Бангкока ввечері 29 липня.

      Літак здійснив посадку сього через 20 хвилин після вильоту. Під час неї спостерігалось невелике задимлення борту, передає avianews.com.

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      В процесі набору висоти екіпаж помітив різку зміну параметрів одного з двигунів, імовірно, через потрапляння туди птаха. Екіпаж вирішив відключити двигун і повернутися в аеропорт вильоту, попередньо повідомивши про це диспетчерів,
      – розповіли у прес-службі МАУ.

      На щастя, в результаті інциденту ані пасажири, ані члени екіпажу не постраждали. Людей відразу ж після посадки евакуювали з борту, щоправда, надувний трап при цьому не використовувався. Всіх випускали через передній вихід.

      У соцмережах люди пишуть, що вдячні команді за успішне приземлення і заходи безпеки, проте нарікають на "пастку в аеропорті". Пасажирам замінили літак, але виліт резервного борту відбувся аж через 6 годин від запланованого часу, о 2 ночі за Києвом.

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      Теги: Новини України авіація Аварії та ДТП Новини Борисполя МАУ
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