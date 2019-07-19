08:20
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      У російському "Шереметьєво" задимівся літак: є постраждалі

      148 Читать новость на русском
      Аеропорт "Шереметьєво"
      Аеропорт "Шереметьєво" / riafan.ru

      Датчик задимлення спрацював, коли пасажирський авіалайнер вже був на злітній смузі і продовжував розгін. Екіпаж вирішив негайно перервати політ.

      Літак авіакомпанії Nordwind Airlines мав вилетіти до Єревана вночі 19 липня. На борту судна перебували 187 осіб.

      Дивіться також: Аеропорт "Київ" відновив роботу після інциденту з білоруським літаком

      Під час розбігу в пасажирському салоні з'явився сторонній запах. Екіпаж припинив зліт і після звільнення злітно-посадкової смуги і виключення двигунів організував евакуацію пасажирів по надувних трапах,
      – пишуть росЗМІ.

      літак Росія
      В "Шереметьєво" знову аварійна ситуація з літаком/ фото з соцмереж

      Так, під час евакуації постраждали 8 осіб, дітей серед них немає. У більшості потерпілих – синці та забої, в одного пасажира – вивих гомілки, ще в одного – гіпертонічний криз.

      Евакуація пасажирів в аеропорту "Шереметьєво": відео

      Зазначимо, що надзвичайних ситуацій в російських аеропортах за останній рік побільшало. Приміром, у тому ж таки "Шереметьєво" на початку травня аварійно сів літак. Під час посадки його хвостова частина загорілася. В результаті цього загинула 41 людина, серед них – 2 дітей.

      Останні аварійні випадки з пасажирськими літаками в Росії:
      blog_ava
      Прогноз погоди на 19 липня: нарешті відчутно потепліє
      сьогодні
      724
      Теги: Новини Росії авіація Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога
      сьогодні , 07:02 Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога
      Ірина Поліщук 723
      На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      18 липня , 23:00 На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      Ірина Шиба 372
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      1318
      Война и обучение: зачем в Луганске покупают аттестаты и дипломы
      18 липня , 22:00 Война и обучение: зачем в Луганске покупают аттестаты и дипломы
      Ольга Черненко 469
      До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
      18 липня , 21:00 До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
      Анастасія Кушпіт 230
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук