У російському "Шереметьєво" задимівся літак: є постраждалі

Датчик задимлення спрацював, коли пасажирський авіалайнер вже був на злітній смузі і продовжував розгін. Екіпаж вирішив негайно перервати політ.

Літак авіакомпанії Nordwind Airlines мав вилетіти до Єревана вночі 19 липня. На борту судна перебували 187 осіб.

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Під час розбігу в пасажирському салоні з'явився сторонній запах. Екіпаж припинив зліт і після звільнення злітно-посадкової смуги і виключення двигунів організував евакуацію пасажирів по надувних трапах,

– пишуть росЗМІ.



В "Шереметьєво" знову аварійна ситуація з літаком/ фото з соцмереж

Так, під час евакуації постраждали 8 осіб, дітей серед них немає. У більшості потерпілих – синці та забої, в одного пасажира – вивих гомілки, ще в одного – гіпертонічний криз.

Евакуація пасажирів в аеропорту "Шереметьєво": відео

Зазначимо, що надзвичайних ситуацій в російських аеропортах за останній рік побільшало. Приміром, у тому ж таки "Шереметьєво" на початку травня аварійно сів літак. Під час посадки його хвостова частина загорілася. В результаті цього загинула 41 людина, серед них – 2 дітей.