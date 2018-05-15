В Google Chrome виявили розширення, які незаконно збирали дані користувачів та майнили

Спеціалісти з безпеки виявили несанкціонований майнінг криптовалюти та крадіжку облікових даних через роботу шкідливих розширень браузера Chrome без відома користувачів. Від хакерської атаки постраждали близько 100 тисяч персональних комп’ютерів, на які встановили розширення через офіційний магазин Google.

Про це пишуть "ІТ Новости".

Читайте також: Google представила спосіб, як вирішити головну проблему Chrome

Хакери викрали дані облікового запису користувачів, встановивши майнер криптовалюти і шахрайські клікери.

Співробітники Radware стверджують, що з березня офіційно завантажено сім таких додаткових додатків. Група безпеки Google припинила роботу п'яти розширень, видаливши їх, а після даних від Radware ще двох. Причому одне з розширень було встановлено у виробничій компанії, де добре захищена мережа.

Ось сім розширень, наявність яких треба перевірити у себе: Nigelify, PwnerLike, Alt-J, Fix-футляр, Divinity 2 Original Sin: Wiki Skill Popup, Keeprivate iHabno.