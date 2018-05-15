13:41
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Google Chrome виявили розширення, які незаконно збирали дані користувачів та майнили

658
В Google Chrome виявили розширення, які незаконно збирали дані користувачів та майнили
В Google Chrome виявили розширення, які незаконно збирали дані користувачів та майнили / Фото з вільних джерел

Спеціалісти з безпеки виявили несанкціонований майнінг криптовалюти та крадіжку облікових даних через роботу шкідливих розширень браузера Chrome без відома користувачів. Від хакерської атаки постраждали близько 100 тисяч персональних комп’ютерів, на які встановили розширення через офіційний магазин Google.

Про це пишуть "ІТ Новости".

Читайте також:  Google представила спосіб, як вирішити головну проблему Chrome

Хакери викрали дані облікового запису користувачів, встановивши майнер криптовалюти і шахрайські клікери.

Співробітники Radware стверджують, що з березня офіційно завантажено сім таких додаткових додатків. Група безпеки Google припинила роботу п'яти розширень, видаливши їх, а після даних від Radware ще двох. Причому одне з розширень було встановлено у виробничій компанії, де добре захищена мережа.

Ось сім розширень, наявність яких треба перевірити у себе: Nigelify, PwnerLike, Alt-J, Fix-футляр, Divinity 2 Original Sin: Wiki Skill Popup, Keeprivate iHabno.

Теги: Техно Інтернет Кібербезпека Google Хакерська атака хакери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 161
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 769
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1482
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4455
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3716
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук