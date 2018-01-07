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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

В Ірані заборонили англійську мову в молодшій школі

21:02, сьогодні 197 Читать новость на русском
В Ірані школярам заборонили вивчати англійську
В Ірані школярам заборонили вивчати англійську / Фото з відкритих джерел

В Ірані більше не вивчатимуть англійську в молодших класах через "культурну експансію".

Про це заявив голова Вищої освітньої ради Ірану Мехді Навід-Адхам, передає Reuters.

"Викладання англійської в урядових і неурядових початкових школах за офіційним розкладом порушує закони і нормативи", – зазначив чиновник.

Також за словами останнього, верховний лідер Ірану Алі Хосейні Хаменеї назвав вивчення англійської мови школярами молодших класів шляхом до західної "культурної експансії".

Читайте також: Як почалось народне повстання в Ірані

До слова, наприкінці грудня 2017 року влада Ірану тимчасово заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram і месенджера Telegram через антиурядові протести.

Теги: Іран мовне питання Освіта
Джерело: 24 Канал
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