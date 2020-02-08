В Ісландії літак з 166 людьми на борту приземлився на двигун: фото

В аеропорту Рейк’явіка, що в Ісландії, літак Boeing 757-200 здійснив жорстку посадку, сівши на двигун. На борту перебували 166 людей, ніхто з них не постраждав.

Про інцидент, який міг закінчитися трагедією, повідомляє Simple Flying.

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Літак Boeing 757-200 авіакомпанії Icelandair прилетів у аеропорт Кефлавік, що в Рейк’явіку, з Берліна. Здійснював посадку в умовах шторму. Вітер дув зі швидкістю 56 вузлів (приблизно 103 кілометри в годину).



В Ісландії літак сів на двигун / Фото FlightMode

Під час посадки у літака виникли проблеми з правим шасі. За словами пасажирів, він підстрибнув при посадці. Шасі після повторного контакту з поверхнею злітно-посадкової смуги зламалося. Лайнер перехилився на корпус одного з двигунів. При зупинці двигун літака почав горіти.

У той час на його борту перебували 166 людей, серед них – 6 членів екіпажу. На щастя, вони не постраждали.

Що відомо про авіакомпанію Icelandair?Ісландська авіакомпанія, флагманський авіаперевізник країни. Базується в Міжнародному аеропорту Кеплавік. Компанія виконує рейси в 25 міст у 12 країнах по обох берегах Атлантичного океану.

Літак, що зазнав аварії, спершу входив до складу флоту Iberia. До складу Icelandair надійшов у 2007 році. З того часу експлуатувався компанією, окрім короткого часу, коли його орендували міжнародні авіалінії Гани.

Аеропорт Кефлавік, в якому літак сів на двигун / Google Maps