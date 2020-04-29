В Іспанії пляж помили хлоркою через коронавірус: загинули тварини – відео

Пляжі іспанського курорту Саара-де-лос-Атунес помили хлоркою для того, щоб захистити дітей від коронавірусу. Однак внаслідок такої "дезінфекції" загинули тварини.

Місцева влада вирішила "очистити" пляжі, щоб захистити дітей, які 6 місяців сиділи на карантині, повідомляє ВВС. Трактори облили понад 2 кілометри пляжу хлоркою.

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Екоактивістка Марія Долорес Іглесіас заявила, що дезінфекція знищила тварин, які жили на пляжі. Колеса машин розчавили гнізда птахів.

Відбілювач використовується як дуже потужний дезінфекційний засіб. Його використовують для дезінфекції вулиць і асфальту, але тут шкода була неймовірною,

– додала вона.

За словами екоактивістки, таке "очищення" пляжів не має сенсу. Оскільки відвідувати пляжі під час епідемії – заборонено.

Реакція влади

Місцевий чиновник Агустін Конехо визнав, що рішення було помилковим, але його ухвалили з найкращих намірів.

Окрім того, Андалузький регіональний уряд розглядає можливість оштрафувати владу Саара-де-лос-Атунес за такі дії.

Як в Іспанії очищали пляжі хлоркою: дивіться відео

Що відомо про коронавірус в Іспанії? Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом у світі та першою у Європі. Щоправда, у країні вже тривалий час спостерігається покращення ситуації. Іспанія послаблює карантин вже з 4 травня.



Станом на 29 квітня в Іспанії зафіксували 232 128 випадків коронавірусу, 23 822 людей померли.