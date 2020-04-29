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      В Іспанії пляж помили хлоркою через коронавірус: загинули тварини – відео

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      В Іспанії очистили пляжі хлоркою
      В Іспанії очистили пляжі хлоркою / cadizturismo.com

      Пляжі іспанського курорту Саара-де-лос-Атунес помили хлоркою для того, щоб захистити дітей від коронавірусу. Однак внаслідок такої "дезінфекції" загинули тварини.

      Місцева влада вирішила "очистити" пляжі, щоб захистити дітей, які 6 місяців сиділи на карантині, повідомляє ВВС. Трактори облили понад 2 кілометри пляжу хлоркою.

      До теми Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину

      Екоактивістка Марія Долорес Іглесіас заявила, що дезінфекція знищила тварин, які жили на пляжі. Колеса машин розчавили гнізда птахів.

      Відбілювач використовується як дуже потужний дезінфекційний засіб. Його використовують для дезінфекції вулиць і асфальту, але тут шкода була неймовірною,
      – додала вона.

      За словами екоактивістки, таке "очищення" пляжів не має сенсу. Оскільки відвідувати пляжі під час епідемії – заборонено.

      Реакція влади

      Місцевий чиновник Агустін Конехо визнав, що рішення було помилковим, але його ухвалили з найкращих намірів.

      Окрім того, Андалузький регіональний уряд розглядає можливість оштрафувати владу Саара-де-лос-Атунес за такі дії.

      Як в Іспанії очищали пляжі хлоркою: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус в Іспанії? Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом у світі та першою у Європі. Щоправда, у країні вже тривалий час спостерігається покращення ситуації. Іспанія послаблює карантин вже з 4 травня.

      Станом на 29 квітня в Іспанії зафіксували 232 128 випадків коронавірусу, 23 822 людей померли.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Штрафи Здоров'я Світ тварин Коронавірус COVID-19
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