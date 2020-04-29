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      В Испании пляж помыли хлоркой из-за коронавируса: погибли животные – видео

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      В Испании очистили пляжи хлоркой
      В Испании очистили пляжи хлоркой / cadizturismo.com

      Пляжи испанского курорта Саара-де-лос-Атунес помыли хлоркой для того, чтобы защитить детей от коронавируса. Однако в результате такой "дезинфекции" погибли животные.

      Местные власти решили "очистить" пляжи, чтобы защитить детей, которые 6 месяцев сидели на карантине, сообщает ВВС. Тракторы облили более 2 км пляжа хлоркой.

      К теме Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантина

      Эко-активистка Мария Долорес Иглесиас заявила, что дезинфекция уничтожила животных, живших на пляже. Колеса машин раздавили гнезда птиц.

      Отбеливатель используется как очень мощное дезинфицирующее средство. Его используют для дезинфекции улиц и асфальта, но здесь ущерб был невероятным,
      – добавила она.

      По словам эко-активистки, такое "очищение" пляжей не имеет смысла. Поскольку посещать пляжи во время эпидемии – запрещено.

      Реакция властей

      Местный чиновник Агустин Конехо признал, что решение было ошибочным, но его приняли из лучших намерений.

      Кроме того, Андалузское региональное правительство рассматривает возможность оштрафовать власть Саара-де-лос-Атунес за такие действия.

      Как в Испании очищали пляжи хлоркой: смотрите видео

      Что известно о коронавирус в Испании?
      Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом в мире и первой в Европе. Правда, в стране уже длительное время наблюдается улучшение ситуации. Испания ослабляет карантин уже с 4 мая.

      По состоянию на 29 апреля в Испании зафиксировали 232 128 случаев коронавируса, 23 822 человека умерли.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Штрафы Здоровье Мир животных Коронавирус COVID-19
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