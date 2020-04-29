В Испании пляж помыли хлоркой из-за коронавируса: погибли животные – видео

Пляжи испанского курорта Саара-де-лос-Атунес помыли хлоркой для того, чтобы защитить детей от коронавируса. Однако в результате такой "дезинфекции" погибли животные.

Местные власти решили "очистить" пляжи, чтобы защитить детей, которые 6 месяцев сидели на карантине, сообщает ВВС. Тракторы облили более 2 км пляжа хлоркой.

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Эко-активистка Мария Долорес Иглесиас заявила, что дезинфекция уничтожила животных, живших на пляже. Колеса машин раздавили гнезда птиц.

Отбеливатель используется как очень мощное дезинфицирующее средство. Его используют для дезинфекции улиц и асфальта, но здесь ущерб был невероятным,

– добавила она.

По словам эко-активистки, такое "очищение" пляжей не имеет смысла. Поскольку посещать пляжи во время эпидемии – запрещено.

Реакция властей

Местный чиновник Агустин Конехо признал, что решение было ошибочным, но его приняли из лучших намерений.

Кроме того, Андалузское региональное правительство рассматривает возможность оштрафовать власть Саара-де-лос-Атунес за такие действия.

Как в Испании очищали пляжи хлоркой: смотрите видео

Что известно о коронавирус в Испании?

Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом в мире и первой в Европе. Правда, в стране уже длительное время наблюдается улучшение ситуации. Испания ослабляет карантин уже с 4 мая.



По состоянию на 29 апреля в Испании зафиксировали 232 128 случаев коронавируса, 23 822 человека умерли.