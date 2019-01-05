В Іспанії пожежа у житловому будинку забрала життя щонайменше 3 людей: фото

У каталонському місті Бадалона унаслідок пожежі у житловому будинку троє людей загинули, а ще півтора десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

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Відомо, що вогонь спалахнув в 10-поверховому житловому будинку в Бадалоні, великому місті на північ від Барселони на узбережжі Середземного моря.

У службі пожежної безпеки повідомили, що в унаслідок інциденту одна дитина перебуває у критичному стані, а ще двоє дорослих – у важкому. Більше того, ще 13 осіб потребують лікування.

Пожежники кажуть, що взяли полум'я під контроль. Наразі невідомо, що спричинило пожежу.

#bomberscat estan revisant els danys en l'edifici de 10 plantes afectat per #incendiBadalona. El foc hauria començat a la planta baixa, per causes que es desconeixen, i s'hauria propagat verticalment a través de l'escala als pisos superiors (afectant 8 plantes) pic.twitter.com/YnkbKtXAxB — Bombers (@bomberscat) January 5, 2019

Нагадаємо, що у польському місті Кошалін під час проходження ігрового квесту сталася пожежа, яка забрала життя п'яти дітей.