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      В Києві чоловік вдарив дівчину ножем у шию: деталі події

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      Замах на дівчину в Києві
      Замах на дівчину в Києві / 24 канал

      У Києві затримали зловмисника, який завдав ножових поранень дівчині. Постраждалу вчасно госпіталізували.

      Інцидент трапився 1-го липня у Солом'янському районі Києва. Між чоловіком і жінкою, які розпивали удвох алкогольні напої, стався конфлікт. Після цього зловмисник вдарив потерпілу ножем у шию.  Про це повідомляє Інформатор.

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      Хтось повідомив у поліцію, що на вулиці Тетяни Яблонської лежить дівчина в крові. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та лікарі. Свідки дали опис підозрюваного, якого напередодні бачили з дівчиною. Підозрюваного швидко знайшли під час огляду території, а при поверхневому обшуку виявили інструменти злочину. Чоловік розповів, що познаймився з дівчиною кілька годин тому, а під час сварки у нетверезому стані дістав ніж та кілька разів вдарив її в шию.

      Напад у Києві
      Злочин у Києві

      Підозрюваному чоловіку 28 років, а родом він з Кіровоградської області. Раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок. Проти нього розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частини 1 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП
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