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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Києві організували різдвяні обіди для нужденних

17:08, 8 січня 145 Читать новость на русском

Різдво – свято у яке не повинно бути самотніх та голодних. У Києві у різних частинах міста організували благодійні обіди. Завдяки цьому нужденні та всі, хто опинився у скрутному становищі змогли відчути дух Різдва.

Запрошення отримали люди, які не мають можливості святкувати Різдво вдома. Хтось втратив дім, хтось рахує копійки до пенсії. Хтось самотній.

Гостей частували кутею, традиційним олів'є та навіть домашнім вином. Гроші на цю вечерю зібрали кияни.

Приходили пожертви по 30 гривень по 2 тисячі, абсолютно різні люди і це перш за все завдяки їм, ми змогли замовити їжу зібрати подарунки,
– розповів голова спільноти Святого Егідія у Києві Юрій Ліфансе.

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Окрім вечеря, гостей чекали невеличкі подарунки. Загалом у столиці запрошення на свято отримали півтисячі людей. Благодійні обіди також відбулися у Львові, Івано-Франківську та Харкові.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини Києва Різдво
Джерело: 24 Канал
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