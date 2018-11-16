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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Київ прибув представник Вселенського патріархату, який очолить Собор об'єднання церков, – ЗМІ

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      Софія Київська
      Софія Київська / myukraine.org.ua/

      До Києва прибув митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату), який, за попередніми даними, очолить проведення Об’єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви.

      Про це повідомляє UNN з посиланням на джерела. 

      Читайте також: Дата Об’єднавчого собору щодо автокефалії: в УПЦ КП зробили важливу заяву

      "Митрополит Гальський Еммануїл прибув до Києва. Наразі обговорюються тонкощі проведення Собору, який, очікується, він очолить", – повідомив співрозмовник видання.

      Також, за словами джерела, обговорюється можлива дата проведення Об’єднавчого собору, якою, попередньо, визначили 22 листопада.

      Нагадаємо, раніше очільник УПЦ КП Філарет зазначав, що Об'єднавчий собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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      ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква Томос УПЦ МП УПЦ КП Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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