У Київ прибув представник Вселенського патріархату, який очолить Собор об'єднання церков, – ЗМІ
До Києва прибув митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату), який, за попередніми даними, очолить проведення Об’єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви.
Про це повідомляє UNN з посиланням на джерела.
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"Митрополит Гальський Еммануїл прибув до Києва. Наразі обговорюються тонкощі проведення Собору, який, очікується, він очолить", – повідомив співрозмовник видання.
Також, за словами джерела, обговорюється можлива дата проведення Об’єднавчого собору, якою, попередньо, визначили 22 листопада.
Нагадаємо, раніше очільник УПЦ КП Філарет зазначав, що Об'єднавчий собор може пройти у Софійському соборі в Києві.
Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.
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