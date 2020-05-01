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      В Криму неочікувано помер так званий "віцепрем'єр" окупаційного уряду Павло Корольов

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      Помер Павло Корольов
      Помер Павло Корольов / РБК

      В анексованому Криму продовжують помирати російські чиновники, яких окупаційна влада відправляє на півострів. Цього разу за нез'ясованих обставин помер Павло Корольов.

      Про смерть Павла Корольова повідомляє ставленик окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов.

      Водночас В окупованому Криму незаконно утримують майже 120 громадян України

      Що відомо про Павла Корольова

      Павло Корольов в на окупованому півострові був так званим "заступником голови Ради міністрів Криму". Цю посаду він обійняв у 2016 році, коли його відправили в Крим з Москви.

      До цього Корольов працював заступником міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва. Останнього засудили у справі про вимагання хабаря.

      Він помер на 61-у році життя. Причини смерті поки невідомі.

       

      Смерті російських чиновників в окупованому Криму

      За 6 років анексії Криму там за нез’ясованих обставин померли 4 чиновники з Росії, ще 2 зникли безвісти. При цьому, більшість випадків відбуваються за схожих обставин: їхні тіла знаходять у ванній кімнаті. Детальніше про це читайте за посиланням.

       

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
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