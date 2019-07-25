В Кропивницькому дитина загинула під колесами автомобіля
Водій автомобіля не дотримався безпечної швидкості руху у місці. Внаслідок цієї ситуації загинула дитина.
Жахлива ДТП трапилась 22 липня у Кропивницькому. Водій збив малолітню дівчинку, яка їхала на велосипеді. Про це повідомляє УНН.
Читайте також: ДТП на Буковині – зіштовхнулись два мікроавтобуси, є постраждалі: фото
12-річна дівчинка їхала на велосипеді, проте її збив водій іномарки Renault. Від отриманих травм дівчинка загинула місці аварії.
З попередньою інформацією, водій перевищив швидкість. За словами Gazeta.ua, чоловік працював інструктором в автошколі.
хроніка останніх дтп з постраждалими
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі