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      В Кропивницькому дитина загинула під колесами автомобіля

      79 Читать новость на русском
      ДТП на Кіровоградщині
      ДТП на Кіровоградщині / Цензор.НЕТ

      Водій автомобіля не дотримався безпечної швидкості руху у місці. Внаслідок цієї ситуації загинула дитина.

      Жахлива ДТП трапилась 22 липня у Кропивницькому. Водій збив малолітню дівчинку, яка їхала на велосипеді. Про це повідомляє УНН

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      12-річна дівчинка їхала на велосипеді, проте її збив водій іномарки Renault. Від отриманих травм дівчинка загинула місці аварії. 

      З попередньою інформацією, водій перевищив швидкість. За словами Gazeta.ua, чоловік працював інструктором в автошколі.

      хроніка останніх дтп з постраждалими
      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Кропивницького Діти і неповнолітні
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