Все пропагандистские глотки верещат о том, что "фонд" "Единый Донбасс" материально помогает малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам войны.

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Вроде бы все хорошо, задумка правильная. Но… Но роспропаганда не называлась бы роспропагандой, если бы не врала откровенно и нагло. Объясню, что такое реальная "помощь".

Начнем с того, что в процессе оформления "помощи" любители халявы оставляют личные паспортные данные. А потом… А потом русская "помощь" оказывается не совсем помощью, а тупым нае**ловом лохов. Уже зафиксировано более двух десятков случаев оформления кредитов на тех идиотов, которые получали "помощь" от "фонда" "Единый Донбасс". Короче, все в лучших традициях рф происходит: одной рукой "помощь" дается, второй лоха стригут. Березки-пельмени-скрепы, хай Хунта умоется от зависти.

И да – кредиты на лохов оформляются на территории рф со всеми вытекающими, штрафами за несвоевременную выплату и процентами.

Оформление "денежной помощи" жителям Донецкой и Луганской областей занимаются свои пацаны, которые быстро и за мааааленький процентик катаются на оккупированные за халявным баблом. Помощь за проценты – это ваааще пи**ец как духовно, согласитесь.

Но и это еще не все. Всем тем, кто хотят получить "помощь", никогда не сообщают конкретную сумму денег, которую привезут от норота бимбасы. Скажу даже больше: с лошары берут деньги на проезд туда-обратно, минимум 200 грн за "услуги по оформлению", а сумму "помощи" после получения, тупо рубают пополам.

Как по мне, то это пи**ец как прекрасно: лох дал денег за "услуги", лох дал денег на проезд, половину суммы денег от "помощи" себе в карман, а потом на лоха еще и кредит можно оформить в рф без его ведома, ведь лох паспортные данные оставил. Скрепы аж гнутся, согласитесь.

Эпилог. Как я понимаю, во всей этой движухе с "оформлением помощи" от норота бимбасы есть доля так называемых социальных служб "дыныры" и "лыныры". Нехилый пацаны нашли себе способ подработки, духовность аж зашкаливает.

Ну и самое главное: при "оформлении помощи" тем, кто захотели халявного бабла, отменяются абсолютно все соцвыплаты на территории Украины.

Совсем забыл о приветах. Передаю привет "соцслужбам" "дыныры" и "лыныры", благодаря которым многодетные и малообеспеченные семьи, ветераны, инвалиды остаются в итоге вообще ни с чем. Ибо Хунта все знает, бдит и лупит самых умных по рукам. А вы, с*ки духовные, рубите бабло на малоимущих и кредиты на них на россии оформляете.

Мораль. За**ись "помощь".

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