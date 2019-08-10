17:12
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, 9 серпня
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, 9 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Фашик Донецький
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Фашик Донецький

      Оккупанты "ЛДНР" запустили наглую аферу

      136
      Возьмешь рубль, должен три
      Возьмешь рубль, должен три / Комсомольская правда

      В так называемых СМИ рф и тех, которым официально разрешено врать за рубли, многократно рассказывают о типа "акте доброй воли" к гражданам Украины, проживающим вне оккупации.

      Все пропагандистские глотки верещат о том, что "фонд" "Единый Донбасс" материально помогает малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам войны.

      Интересно: Оккупанты заявили, что Станица Луганская и Счастье – их территория

      Вроде бы все хорошо, задумка правильная. Но… Но роспропаганда не называлась бы роспропагандой, если бы не врала откровенно и нагло. Объясню, что такое реальная "помощь".

      Начнем с того, что в процессе оформления "помощи" любители халявы оставляют личные паспортные данные. А потом… А потом русская "помощь" оказывается не совсем помощью, а тупым нае**ловом лохов. Уже зафиксировано более двух десятков случаев оформления кредитов на тех идиотов, которые получали "помощь" от "фонда" "Единый Донбасс". Короче, все в лучших традициях рф происходит: одной рукой "помощь" дается, второй лоха стригут. Березки-пельмени-скрепы, хай Хунта умоется от зависти.

      И да – кредиты на лохов оформляются на территории рф со всеми вытекающими, штрафами за несвоевременную выплату и процентами.

      Оформление "денежной помощи" жителям Донецкой и Луганской областей занимаются свои пацаны, которые быстро и за мааааленький процентик катаются на оккупированные за халявным баблом. Помощь за проценты – это ваааще пи**ец как духовно, согласитесь.

      Но и это еще не все. Всем тем, кто хотят получить "помощь", никогда не сообщают конкретную сумму денег, которую привезут от норота бимбасы. Скажу даже больше: с лошары берут деньги на проезд туда-обратно, минимум 200 грн за "услуги по оформлению", а сумму "помощи" после получения, тупо рубают пополам.

      Как по мне, то это пи**ец как прекрасно: лох дал денег за "услуги", лох дал денег на проезд, половину суммы денег от "помощи" себе в карман, а потом на лоха еще и кредит можно оформить в рф без его ведома, ведь лох паспортные данные оставил. Скрепы аж гнутся, согласитесь.

      Эпилог. Как я понимаю, во всей этой движухе с "оформлением помощи" от норота бимбасы есть доля так называемых социальных служб "дыныры" и "лыныры". Нехилый пацаны нашли себе способ подработки, духовность аж зашкаливает.

      Ну и самое главное: при "оформлении помощи" тем, кто захотели халявного бабла, отменяются абсолютно все соцвыплаты на территории Украины.

      Совсем забыл о приветах. Передаю привет "соцслужбам" "дыныры" и "лыныры", благодаря которым многодетные и малообеспеченные семьи, ветераны, инвалиды остаются в итоге вообще ни с чем. Ибо Хунта все знает, бдит и лупит самых умных по рукам. А вы, с*ки духовные, рубите бабло на малоимущих и кредиты на них на россии оформляете.

      Мораль. За**ись "помощь".

      Важно: Разминирование моста в Станице Луганской: сколько мин уже обезвредили саперы

      blog_ava
      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      21307
      Автор: Фашик Донецький
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Новини Донецька Новини Луганська Окуповані території Кредит
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Оккупанты "ЛДНР" запустили наглую аферу
      сьогодні , 17:00 Оккупанты "ЛДНР" запустили наглую аферу
      Фашик Донецький 132
      Іловайський котел: кривавий серпень української історії
      сьогодні , 16:43 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
      Соломія Ніколайчук 5139
      Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу України
      сьогодні , 16:30 Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу України
      189
      На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка
      сьогодні , 15:12 На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка
      Наталя Ромашова 945
      Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
      сьогодні , 14:09 Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
      1498
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук