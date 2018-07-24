В МЗС сповістили, чи загинув хтось із українців у лісових пожежах у Греції

Серед загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж, які спалахнули 23 липня на захід від Афін (Греція), українців немає.

Про це у Twitter написав заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

24 канал повідомляв, що у результаті масштабних лісових пожеж, які вирують поблизу Афін, загинули щонайменше 20 людей, ще 69 постраждали.

За даними ж Кирилича, в результаті пожеж загинуло 24 особи, ще близько 200 постраждали.

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"За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає", – написав він.