В нас не було цілі заробити грошей, – інтерв'ю з співзасновниками бренду "Dodo Socks"

Ви бачите їх щодня, перетинаєтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі по каву. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ. І досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія. Гість сьогоднішньої програми "Теорія великого виклику" – співзасновники бренду "Dodo Socks" Марта Турецька та Андрій Плясун.

Марта Турецька: Я дуже мріяла про власний бізнес. Щось продуктове, але, що це будуть шкарпетки я навіть не здогадувалася. Ми з Андрієм (співзасновник бренду "Dodo Socks", – 24 канал) тоді працювали на одній фірмі та вже довгий час ми обговорювали, що було б класно зайнятися якимось бізнесом. Все почалося якось взагалі під час Майдану, мені здається. Багато людей почали переосмислювати чим вони займаються, що вони роблять зі своїм життям. Ми тоді збирали кошти, закуповували різний одяг і харчі для АТО.

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Андрій Плясун: Якось ми потрапили на цех, де виробляли шкарпетки. Там був дуже приємний мужчина В'ячеслав, він нам сказав, що може зробити будь-який дизайн, який ми йому принесемо. Ми думали над дизайном приблизно місяців три. І потім нарешті ми "вродили" наш перший дизайн.

Марта Турецька: Це були шкарпетки з велосипедами. Я малювала їх ручну на міліметрівці. Ми з Андрієм скинулись по 20 тисяч гривень – це на логотип, розробку сайту, закупівлю сировини. В нас взагалі не було цілі заробити гроші. Ми хотіли створити класний продукт, кольоровий, веселий на якусь цікаву тематику, який викликає емоції.



Співзасновники бренду "Dodo Socks" Марта Турецька

Андрій Плясун: Крамничку ми вирішили відкрити не в "гарячий" сезон, тому в нас були певні сумніви, чи це буде вдалий проект чи ні, але як виявилось, це просто дало нам надзвичайні плюси і переваги. Ми з Мартою інколи ходимо в магазин, самі продаємо, спілкуємося з клієнтами і, відповідно, бачимо зразу якісь відгуки. Це дуже важливо для нас. Дуже багато людей нових про нас дізнаються, зокрема, іноземців.

Марта Турецька: ​Якщо ідея тримає тебе вже місяців шість, оскільки вона так тримала нас, то певно є сенс все-таки спробувати її втілити, бо вона, скоріш за все, вже не відпустить.

Андрій Плясун: Я вважаю, що Україна – це країна дуже великих можливостей. Адже за кордоном дуже багато конкуренції. Набагато сильнішого бізнесу. Тому, якщо в вас є ідея, яка вас резонує, просто йдіть за нею і в вас все вийде.