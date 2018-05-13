В Національній опері влаштували перформанс в підтримку людей із вадами слуху

Унікальний флешмоб на сцені Національної опери. Вперше в історії там влаштували своєрідну акцію підтримки людей з вадами слуху, адже в Україні таких близько 3 мільйонів.

Віталій не чує з дитинства. Закінчив школу, університет, за освітою актор. У Віталія щаслива родина. Дружина у Віталія чує, як і двоє діток.

"Сумнівався, думав, що у дітей може буде проблема зі слухом, але все нормально. Я видихнув, заспокоївся, діти підросли, спілкуємося. Моя дружина дивиться, діти дивляться, сміються, а я дивлюся і запитую чому сміються, що казали", – розповів чоловік з порушенням слуху Віталій Науменко.

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Єдине, не любить ходити з родиною в кіно. Бо зазвичай на фільмах немає субтитрів, як і у телепрограмах. Не минає і без неприємних ситуацій. Якось Віталія спинив поліцейський у метро і довго не міг пояснити у чому причина зупинки.

Приблизно мільйон людей в Україні не чують. Близько 3 мільйонів мають проблеми зі слухом. Насправді, ця цифра може бути більшою, бо офіційної статистики МОЗ немає. Аби привернути увагу до цієї проблеми, громадська організація "Відчуй" влаштувала унікальний перформанс в Національній Опері. Такого ще ніхто ніколи не робив.

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Розпочався спектакль Джузеппе Верді Набукко. Лунає музика і раптом зупинилась. Глядачі такого не очікували. Зізнаються, що були шоковані.

Я була вражена такою ідеєю, справді було цікаво зрозуміти як це нічого не чути,

– повідомила глядачка з Бельгії Еліс.

Перформанс створили саме для людей, які чують, кажуть організатори перформансу.

"Слух втрачається повільно і непомітно. Ця акція спрямована на те, щоб людина перевірила свій слух, щоб була більш уважна до своїх родичів, дітей друзів, коли вони перепитують, коли гучно вмикають телевізор, тому що це можуть бути перші ознаки проблеми зі слухом", – наголосила голова благодійного фонду "Відчуй" Людмила Пишна.

Режисер опери зізнається, не одразу погодився на такий крок, та коли зрозумів масштаби проблеми вирішив з колективом підтримати ініціативу. Та й часто саме музиканти мають проблему зі слухом через постійне сильне звукове навантаження. Насправді ж втратити здатність чути може кожен.