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      В Одесі спалили автомобіль активіста Олександра Бабича

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      Активіст не виключає, що підпал може бути помстою за громадську діяльність, адже він боровся проти незаконних забудов у Одесі. Зокрема посприяв, щоб мер міста Геннадій Труханов й бізнесмен Володимир Галантерник не збудували торговий центр на території Літнього театру.

      Про це історик та громадський діяч Олександр Бабич розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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      Самого активіста у момент підпалу вдома не було, він розповів, що їздив до сина за кордон.

      Сусіди чули, як хтось зайшов до нас на подвір'я й начебто навіть бачили автомобіль. Зараз правоохоронці перевіряють камери спостереження, йде розслідування,
      – зазначив Бабич.

      Чоловік додав, що поруч у квартирі знаходились його маленькі діти та їх бабуся. На щастя, ніхто з них не постраждав.

      "Не знаю, хто саме з чиновників міг на мене образитися. Проти незаконних забудов я виступаю постійно, тож який саме випадок став причиною, сказати важко", – підсумував активіст.

      Зазначимо, що із понад півсотні нападів на активістів у 2018 році найбільше сталося саме в Одесі. У вересні там стріляли в Олега Михайлика, який влаштовував акції проти чинного мера Труханова.

      А влітку ножем поранили автомайданівця Віталія Устименка та декілька разів намагалися вбити Сергія Стерненка. Активісти вважають, що так їм мститься влада міста за те, що викривають корупційні оборудки. 

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      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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