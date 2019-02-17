В Одесі спалили автомобіль активіста Олександра Бабича

Активіст не виключає, що підпал може бути помстою за громадську діяльність, адже він боровся проти незаконних забудов у Одесі. Зокрема посприяв, щоб мер міста Геннадій Труханов й бізнесмен Володимир Галантерник не збудували торговий центр на території Літнього театру.

Про це історик та громадський діяч Олександр Бабич розповів у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Активісти вийшли на мітинг з вимогою зупинити махінації росіянина, який веде бізнес в Одесі

Самого активіста у момент підпалу вдома не було, він розповів, що їздив до сина за кордон.

Сусіди чули, як хтось зайшов до нас на подвір'я й начебто навіть бачили автомобіль. Зараз правоохоронці перевіряють камери спостереження, йде розслідування,

– зазначив Бабич.

Чоловік додав, що поруч у квартирі знаходились його маленькі діти та їх бабуся. На щастя, ніхто з них не постраждав.

"Не знаю, хто саме з чиновників міг на мене образитися. Проти незаконних забудов я виступаю постійно, тож який саме випадок став причиною, сказати важко", – підсумував активіст.

Зазначимо, що із понад півсотні нападів на активістів у 2018 році найбільше сталося саме в Одесі. У вересні там стріляли в Олега Михайлика, який влаштовував акції проти чинного мера Труханова.

А влітку ножем поранили автомайданівця Віталія Устименка та декілька разів намагалися вбити Сергія Стерненка. Активісти вважають, що так їм мститься влада міста за те, що викривають корупційні оборудки.