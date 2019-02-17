В Одесі спалили автомобіль активіста Олександра Бабича
Активіст не виключає, що підпал може бути помстою за громадську діяльність, адже він боровся проти незаконних забудов у Одесі. Зокрема посприяв, щоб мер міста Геннадій Труханов й бізнесмен Володимир Галантерник не збудували торговий центр на території Літнього театру.
Про це історик та громадський діяч Олександр Бабич розповів у прямому ефірі 24 каналу.
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Самого активіста у момент підпалу вдома не було, він розповів, що їздив до сина за кордон.
Сусіди чули, як хтось зайшов до нас на подвір'я й начебто навіть бачили автомобіль. Зараз правоохоронці перевіряють камери спостереження, йде розслідування,
– зазначив Бабич.
Чоловік додав, що поруч у квартирі знаходились його маленькі діти та їх бабуся. На щастя, ніхто з них не постраждав.
"Не знаю, хто саме з чиновників міг на мене образитися. Проти незаконних забудов я виступаю постійно, тож який саме випадок став причиною, сказати важко", – підсумував активіст.
Зазначимо, що із понад півсотні нападів на активістів у 2018 році найбільше сталося саме в Одесі. У вересні там стріляли в Олега Михайлика, який влаштовував акції проти чинного мера Труханова.
А влітку ножем поранили автомайданівця Віталія Устименка та декілька разів намагалися вбити Сергія Стерненка. Активісти вважають, що так їм мститься влада міста за те, що викривають корупційні оборудки.
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