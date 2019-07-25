В Одесі затримали екс-начальника поліції Головіна: в чому саме його підозрюють

НАБУ затримало колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна. Його підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою.

Головіна затримали під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за участі Національного антикорупційного бюро України, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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У четвер, 25 липня, суд обиратиме йому запобіжний захід. Такий злочин карається позбавленням волі від 7 до 12 років без права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

24 канал у Telegram повідомляє, що однією з причин затримання екс-начальника поліції Одещини Дмитра Головіна є можлива його причетність до кришування контрабанди сигарет.

Окрім того, поліція намагається затримати колишнього заступника Головіна полковника Костянтина Гейка. Але останній зник – його оголошують у розшук.

Заступник директора південного теруправління НАБУ Олексій Нижниченко на брифінгу повідомив, що Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактної тютюнової продукції. Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини.

Після заволодіння тютюном його випустили в незаконний обіг. Мовиться про партію обсягом 7 морських контейнерів. Ринкова вартість цього тютюну становила 50 мільйонів гривень.

Загалом слідство викрило 4 причетних до незаконного заволодіння тютюновими виробами: самого Головіна, його колишнього першого заступника та 2 керівників приватних компаній.

Екс-очільника Одеської поліції Дмитра Головіна затримали у справі про контрабандні цигарки. 7 контейнерів цігарок з речових доказів відправили в продаж – Олексій Нижниченко, заступник директора південного теруправління НАБУ pic.twitter.com/AUQ8lE0Qem — Michael Shtekel (@mishajedi) July 25, 2019



Затримання Головіна/ Telegram 24

Хто такий Дмитро Головін?

Генерал Дмитро Головін з вересня 2016-го по травень 2019-го року очолював поліцію Одещини. Громадські активісти звинувачували його в співпраці з місцевою корумпованою елітою.

Зокрема, в бездільяності щодо незаконих забудов одеських пляжів та парків. Окрім того, журналісти знайшли у Головіна незадекларований таун-хаус в одному з курортних селищ Одеської області.

Навесні мережу розвеселило відео, на якому тепер вже екс-нач альник поліції Одещини намагається зачитати текст українською мовою. Слова вимовляти йому вдавалося дуже важко, або не вдавалося взагалі.

Про свою відставку Головін заявив 23 квітня – написав рапорт за власним бажанням, однак можливого зв'язку зі результатами другого туру президентських виборів не коментував. Тоді ж Головін заявив, що "не бачить себе у цій структурі".

Дивіться відео кореспондента 24 каналу: